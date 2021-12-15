В России выявлено 28363 случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 28363 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1142 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 35633 человека.
2021-12-15T11:49:25+03:00
2021-12-15T11:52:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:49, 15 декабря 2021
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