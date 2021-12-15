Компания Group-IB рассказала об успешной хакерской атаке на Российский Банк

Отмечается, что за этим стоит группировка MoneyTaker.

Атака на один из крупных российских банков произошла еще в начале года, однако известно об этом стало только сейчас из отчета компании Group-IB. В материалах говорится, что мошенники смогли получить доступ к автоматизированному рабочему месту клиента Банка России. Именно через эту систему проводятся межбанковские денежные переводы с корреспондентских счетов. Какую именно сумму украли, и какая организация пострадала, не уточняется. Между тем газета РБК со ссылкой на источники утверждает, что речь идет о полумиллиарде рублей из банка, не входящего в первую сотню ЦБ. Издание также утверждает, что в регуляторе знают об инциденте.

Очевидно, пишет Group-IB, что хакеры из русскоязычной группы MoneyTaker на этом не остановятся и продолжат атаковать другие организации. Последнее такое нападение было три года назад. Тогда кибермошенники вывели со счетов ПИР Банка почти 60 миллионов рублей. Спустя несколько месяцев Центробанк отозвал лицензию у этой финансовой организации.

Эксперты, опрошенные РБК, уверены, что, хотя вероятность повторения ситуации есть, но она невысокая из-за хорошо проделанной работы по предотвращению хакерских атак.

Центробанк взлом систем пока не комментировал.

