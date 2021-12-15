Фигурантов так называемого ингушского дела приговорили к разным срокам – от 7 с половиной до 9 лет колонии

Судья Янис Куцуров полностью повторил обвинительное заключение и назначил сроки, которые запрашивала прокуратура, — передает из зала суда корреспондент Эха Москвы.

Уголовное дело по статье о насилии в отношении силовиков было возбуждено в 2019 году после митингов в Магасе – ингуши протестовали против соглашения об административной границе с Чечней.

Большинство фигурантов провели в СИЗО больше двух с половиной лет. Время, проведенное в заключении, зачтется в срок в расчете день за полтора.