Мальта стала первой страной в Европе, где в личных целях разрешили использовать каннабис

Парламент самого маленького государства в ЕС большинством голосов одобрил закон, разрешающий ограниченно выращивать, покупать или хранить растение для личного пользования исключительно в лечебных целях, пишет агентство Reuters. Теперь решающее слово за президентом Мальты, который в течение нескольких дней законопроект должен утвердить. Однако оппозиционные политики призвали главу государства этого не делать.

Данный закон может позволить людям покупать каннабис и его семена для выращивания, которые будут распространяться через так называемые специальные ассоциации. Согласно документу, потребитель получит возможность иметь в свободном владении до семи грамм каннабиса и выращивать максимум 4 растения. Ранее судимые за его хранение смогут подать заявление о снятии обвинений. При этом курение каннабиса в общественных местах остаётся незаконным. За данное правонарушение, как и за хранение, более семи граммов растения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

О планах создать регулируемый рынок марихуаны ранее объявили власти Люксембурга, Германии и Швейцарии.