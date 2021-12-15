Срок эксплуатации Международной космической станции может быть продлен до 2030 года

По оценкам Роскосмоса технически это возможно.

Россия и США договорились о том, что МКС будет функционировать до 2024 года, однако сейчас прорабатывается вопрос продления этого срока. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал Интерфаксу. По его словам это было подтверждено на заседании многостороннего координационного совета программы летом этого года. На низкой околоземной орбите станция может работать еще около 10 лет. Сейчас стороны рассматривают технические аспекты.

В американском сегменте эксперты выявили более 200 проблемных моментов, что же касается российского, то он на 80 процентов выработал свой ресурс. Тем не менее, готовность продолжить проект Россия подтвердила запуском модуля Наука. Дмитрий Рогозин назвал деструктивной политику санкций США, которая затрагивает в том числе и предприятия ракетно-космической отрасли.

В будущем году начнется разработка эскизного проекта новой российской орбитальной станции, который будет реализован если программа МКС прекратит существование. .