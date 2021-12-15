Еще четыре человека, включая основного владельца кемеровской шахты Листвяжная, задержаны в рамках расследования дела

Еще четыре человека, включая основного владельца кемеровской шахты Листвяжная Михаила Федяева задержаны в рамках расследования дела, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По словам Петренко, следствие продолжит устанавливать обстоятельства совершенных преступлений и лиц, чьи действия и бездействия повлекли трагические последствия.

Михаилу Федяеву может грозить до семи лет лишения свободы.

Председатель совета директоров холдинга Михаил Федяев был задержан сегодня ночью, сейчас он находится в изоляторе временного содержания в Кемерово, с ним ведутся следственные действия. Михаил Федяев является крупным предпринимателем. Он владеет «Сибирским деловым союзом» и рядом предприятий, входящих в его состав. Состояние Федяева не раз отмечалось в рейтингах журнала Forbes. Два года назад издание включило его в рейтинг «200 богатейших людей России» c состоянием около 600 миллионов долларов. Кроме того, Федяев состоит в партии «Единая Россия». После взрыва на шахте «Листвяжная» он принимал участие в совещании с российским президентом. Владимир Путин задал бизнесмену несколько вопросов о соблюдении техники безопасности в забое. Федяев ответил, что сожалеет о случившемся, но руководство шахты, по его словам, никогда не экономило на обслуживании объекта. Вместе с тем он также утверждал, что готов понести наказание.

В результате взрыва на шахте погиб 51 человек. Генпрокуратура выявила многочисленные нарушения на шахте. По словам генерального прокурора Игоря Краснова, на Листвяжной не работали датчики измерения метана, горняки допускались в шахту без средств индивидуальной защиты.

