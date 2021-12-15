Суд в Ессентуках приговорил к 9 годам лишения свободы троих лидеров протестных акций в Ингушетии

Такие приговоры вынесены Ужахову, Барахоеву и Масальгову. Им также запрещено заниматься общественной деятельностью. Нальгиеву, Хаутиеву и Чемурзиеву судья дает восемь лет с таким же запретом на общественную деятельность на три с половиной года, Саутиевой — семь с половиной лет. Решение судьи полностью совпало с теми сроками, которые запрашивал прокурор.

Это передает из зала суда корреспондент Эха Москвы.

На скамье подсудимых семь человек. Их обвиняют в применении насилия к силовикам на митинге в Магасе в марте 2019 года. Жители республики выступали против соглашения о границе с Чечней. Участники митинга требовали отставки ингушского руководства.

Всего в этом деле около сотни фигурантов, многие уже получили реальные сроки и отбывают тюремное заключение.

