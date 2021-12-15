Уфимский суд рассмотрит дело против активистки Чанышевой по обвинению в нарушении закона об иноагентах

Суд в Уфе рассмотрит дело против активистки Лилии Чанышевой по обвинению в нарушении закона об иноагентах. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» муж Лилии Чанышевой Алмаз Гатин:

«Сегодня в два часа дня [судебное заседание], супруга будет участвовать по видеоконференции. Новое административное дело по ч.1 ст. 19.34 КоАП, хотя она в организации не работала ее хотят привлечь относительно того, что в какой-то реестр по линии минюста каких-то иноагентов или еще что-то попали. Моя супруга очень сильный человек, который не уехал, остался в стране. Мы создали семью, чтобы воспитывать наших детей здесь, поэтому, наверное, посчитали, что в отношении моей супруги можно применить очень жестокие меры. Почему такая жестокость проявляется к моей супруге, мне непонятно», — сказал он.

Муж Л.Чанышевой также отметил, что ему не позволяют увидеться с супругой с момента ареста.

«10 декабря ее перевели в общую камеру на 35 человек, очень холодно, там курят и, если я не ошибаюсь, 1 числа были представители ОНК Москвы, которых она попросила после завершения срока карантина рассмотреть возможность перевести ее в одноместную камеру, но этого не произошло. С момента ареста, сегодня 36 сутки, я свою супругу не видел, к ней в Москве смог попасть адвокат Воронин, после этого у меня никакой информации нет. Я направил ходатайство, чтобы мне разрешили свидание с моей супругой, но до сих пор ответа нет», — заключил он.

Активистку Лилию Чанышеву арестовали по обвинению в экстремизме за сотрудничество с Алексеем Навальным. Ей вменяют руководство экстремистской организацией. В ноябре на слушаниях по вопросу о мере пресечения сама Л.Чанышева говорила о своей возможной беременности, однако это не остановило судью от решения отправить ее в СИЗО.

Защита Лилии Чанышевой настаивает, что ее политическая деятельность была абсолютно легальной. Она стала первой арестованной по делу об экстремизме, которое было возбуждено против соратников оппозиционного политика.