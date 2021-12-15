Уфимский суд рассмотрит дело против активистки Чанышевой по обвинению в нарушении закона об иноагентах

Суд в Уфе рассмотрит дело против активистки Лилии Чанышевой по обвинению в нарушении закона об иноагентах. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» муж Лилии Чанышевой Алмаз Гатин:
«Сегодня в два часа дня [судебное заседание], супруга будет участвовать по видеоконференции. Новое административное дело по ч.1 ст. 19.34 КоАП, хотя она в организации не работала ее хотят привлечь относительно того, что в какой-то реестр по линии минюста каких-то иноагентов или еще что-то попали. Моя супруга очень сильный человек, который не уехал, остался в стране. Мы создали семью, чтобы воспитывать наших детей здесь, поэтому, наверное, посчитали, что в отношении моей супруги можно применить очень жестокие меры. Почему такая жестокость проявляется к моей супруге, мне непонятно», — сказал он.
Муж Л.Чанышевой также отметил, что ему не позволяют увидеться с супругой с момента ареста.
«10 декабря ее перевели в общую камеру на 35 человек, очень холодно, там курят и, если я не ошибаюсь, 1 числа были представители ОНК Москвы, которых она попросила после завершения срока карантина рассмотреть возможность перевести ее в одноместную камеру, но этого не произошло. С момента ареста, сегодня 36 сутки, я свою супругу не видел, к ней в Москве смог попасть адвокат Воронин, после этого у меня никакой информации нет. Я направил ходатайство, чтобы мне разрешили свидание с моей супругой, но до сих пор ответа нет», — заключил он.
Активистку Лилию Чанышеву арестовали по обвинению в экстремизме за сотрудничество с Алексеем Навальным. Ей вменяют руководство экстремистской организацией. В ноябре на слушаниях по вопросу о мере пресечения сама Л.Чанышева говорила о своей возможной беременности, однако это не остановило судью от решения отправить ее в СИЗО.
Защита Лилии Чанышевой настаивает, что ее политическая деятельность была абсолютно легальной. Она стала первой арестованной по делу об экстремизме, которое было возбуждено против соратников оппозиционного политика.
Уфимский суд рассмотрит дело против активистки Чанышевой по обвинению в нарушении закона об иноагентах
Суд в Уфе рассмотрит дело против активистки Лилии Чанышевой по обвинению в нарушении закона об иноагентах. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» муж Лилии Чанышевой Алмаз Гатин: