Защита Сергея Тихановского будет обжаловать приговор

Белорусский суд приговорил политика Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы. Защита будет обжаловать вынесенный приговор. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Сергея Тихановского Виктор Мацкевич.

«Мы полагаем, что Сергей Тихановский объективно невиновен в совершении никакого преступления, которое ему инкриминируется, но он был готов к этому и спокойно к этому отнесся. Мы будем обжаловать этот приговор», — сказал он.

Адвокат отметил, что общественность не была допущена на судебное заседание.

«Все проходило в закрытом режиме. В таком заседании общественность не может видеть, наблюдать что происходит в судебном заседании, какие показания дают свидетели, обвиняемые, что делают адвокаты. Общество не знает, что происходит внутри самого процесса. Основное, что вменялось Тихановскому – организация массовых беспорядков. Ему вменялась организация массовых беспорядков еще до того, как его задержали в Гродно, с 2019 года. Сергей был готов к этому приговору, поэтому еще до вынесения приговора он был настроен на то, что срок будет большой», — сказал он.

Суд в Гомеле приговорил белорусского политика Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы. Судебный процесс проходил на территории СИЗО-3 в закрытом режиме.

Весной прошлого года Сергей Тихановский попытался зарегистрироваться кандидатом на президентские выборы, после чего на него завели дела об организации массовых беспорядков, препятствовании работе ЦИКа и другим статьям.

По этому же делу проходят политик Николай Статкевич, блогер и медиаконсультант Игорь Лосик и еще несколько человек, они получили сроки от 14 до 16 лет лишения свободы.