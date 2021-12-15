Роснано пытается в досудебном порядке договориться с рядом банков о признании недействительными кредитных договоров

Новое руководство Госкорпорации направило письма в Совкомбанк, Промсвязьбанк и Ак Барс банк. Роснано в общей сложности задолжало им около 55 миллиардов рублей. Как сообщает РБК, требование аннулировать договора аргументируется тем, что они заключались под государственные гарантии, а процентные ставки были несоразмерно высоки. В Роснано полагают, что банки не пошли бы на подобные соглашения, если бы за ними не стояло государство. По мнению кризисных менеджеров нельзя извлекать прибыль понимая, что в долгосрочной перспективе сделка нанесет ущерб заемщику и Государству. В Совкомбанке отметили, что ведут переговоры о снижении процентной ставки, а в ПСБ сказали, что подобного рода претензии решаются только в суде.

Общая сумма долга госкорпорации Роснано составляет 140 миллиардов рублей, а стоимость активов – 70 миллиардов.