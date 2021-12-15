Российское правительство в ближайшее время может принять решение о судьбе Международной космической станции

Это сообщил агентству Интерфакс глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, ключевым фактором будет безопасность экипажа. Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Изначально станция должна была проработать до 2015 года.
2021-12-15T10:31:14+03:00
2021-12-15T10:49:56+03:00
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10:31, 15 декабря 2021
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