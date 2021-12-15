Российское правительство в ближайшее время может принять решение о судьбе Международной космической станции

Это сообщил агентству Интерфакс глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, ключевым фактором будет безопасность экипажа. Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Изначально станция должна была проработать до 2015 года.