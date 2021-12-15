Эффективность вакцины Pfizer от заражения штаммом «омикрон» составляет чуть больше 30%

Две дозы американского препарата от коронавируса способны защитить от госпитализации из-за нового штамма около 70% пациентов. Такие данные приводит агентство Reuters со ссылкой на исследование, проведённое южноафриканской страховой компанией «Discovery Health» совместно с Советом медицинских исследований. В период с середины ноября до начала декабря специалисты проанализировали около 210 тысяч положительных тестов на коронавирус, большая часть которых имела связь с омикроном. Однако подтверждения, что речь идёт именно о новом штамме — не было.

По результатам анализа выяснилось, что препарат спасает от госпитализации в возрасте – от 18 до 79 лет. В то же время среди пожилых людей эффективность Pfizer немного снижена.

Представители страховой компании отметили, что результаты исследований предварительные и требуют более тщательного изучения. Такого же мнения придерживаются и учёные. В Discovery Health также подчеркнули, что данное исследование одно из первых в мире, которое показывает пониженную способность вакцин нейтрализовать новый штамм вируса.

Ранее предварительные результаты исследований показали, что третья доза вакцины от коронавируса компании Pfizer может нейтрализовать Омикрон.