Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Осечкин рассказал о новом видеоархиве пыток в российских колониях

Правозащитник Владимир Осечкин говорит, что на жестком диске находится около 200 гигабайт видео, которые были сняты с 2016 по 2019 год в колониях Красноярского края, Приморского края и Забайкалья. Осечкин настаивает, что из полученных кадров будет ясно, что в издевательствах над заключенными участвуют в том числе и представители официальных властей.

Заявление правозащитник сделал, когда, по его словам, самолет с человеком, у которого оказались эти кадры, вылетел из страны. Лайнер, как утверждает основатель общественного проекта Gulagu.net, приземлился во Франции. Осечкин объяснил свой поступок тем, что хотел избежать возможных провокаций со стороны российских властей. В начале октября проект Gulagu.net сообщил, что в его распоряжении оказалось более 40 гигабайт видео, документов и фото. Эти файлы свидетельствуют о случаях массовых пыток в пенитенциарных учреждениях России. Заключенных насиловали и избивали, с помощью пыток вымогали деньги и информацию.

Тема пыток в тюрьмах и колониях поднималась на недавней встрече членов СПЧ с президентом. Владимир Путин заявил, что необходимо принимать системные меры.

