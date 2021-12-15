В Ессентуках в эти минуты должно начаться оглашение приговора по делу лидеров акций в Ингушетии против соглашения об изменении границы с Чечней.

Оглашение должно начаться в ближайшие минуты, но само здание городского суда в Ессентуках — в плотном кольце силовиков — это и бойцы Росгвардии в касках с дубинками, до полусотни полицейских, наряды проверяют документы всех оказавшихся в районе судебного квартала. А это многочисленные представители ингушской общины из самых разных регионов — для них отвели квадрат огороженный ленточкой и цепью приставов. Многие из приехавших — люди в возрасте, это и журналисты. Десятки старших офицеров. Объем материалов уголовного дела — 120 томов, масса экспертиз и свидетельств в защиту фигурантов. На скамье подсудимых – семеро, их обвиняют в организации применения насилия к силовикам на митинге в Магасе 27 марта 2019 года.

Ранее прокуроры запросили им сроки от 7,5 до 9 лет. Массовые протесты проходили в Ингушетии с осени 2018 года. Жители республики выступали против соглашения о границе с Чечней. Спустя полгода митинги обернулись столкновениями с силовиками и задержаниями активистов. Большинство арестованных после тех событий получили реальные сроки по обвинению в насилии к представителям власти. Всего по делу — которое слушалось в разных городах российского северного Кавказа проходит около сотни человек — многие уже получили реальные сроки и отбывают тюремное заключение.

На встрече членов СПЧ с президентом Путиным тему преследования ингушских активистов в своём выступлении на минувшей неделе поднимал режиссёр Александр Сокуров.