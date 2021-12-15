Следственный комитет сообщил о задержании основного владельца шахты Листвяжная, президента и основателя Сибирского делового союза Михаила Федяева, а также трех топ-менеджеров холдинга. Им предъявлены обвинения в нарушении требований промышленной безопасности и злоупотреблении полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. Следствие намерено ходатайствовать о заключении всех четверых под стражу.

После взрыва на шахте Федяев сказал президенту, что готов понести ответственность за гибель людей

В результате взрыва на шахте погиб 51 человек — 46 шахтеров и пятеро горноспасателей.