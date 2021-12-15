Суд в Ессентуках сегодня огласит приговор по делу лидеров протеста в Ингушетии

Как сообщил адвокат Калой Ахильгов в эфире радиостанции «Эхо Москвы», есть два варианта развития событий, но срок, скорее всего, не будет больше, чем запрашивало следствие.

«Здесь возможны две крайности, одна из них — в хорошем смысле, если можно так сказать, когда приговор будет обвинительным в любом случае, но у этих случаев может быть два варианта развития событий. Первое — это когда крайность будет положительной для подсудимых, и их могут освободить из зала суда, назначить такое наказание, которое позволит выйти им в ближайшие полгода. И есть другая крайность, когда судья не сильно отойдет от тех сроков, которые запросило обвинение. И угадать, какой из этих вариантов будет, мы не знаем», — сказал адвокат.

К.Ахильгов добавил, что прокуратура во время предварительного следствия не реагировала на заявленные защитой ходатайства и жалобы о нарушениях.

«Если говорить о нарушении, допущенное на предварительном следствии, то там их огромное количество. И самое главное, что мы выделили для себя и какой мы сделали вывод — это то, что по таким делам ни прокуратура, ни начальство следствия никоим образом не реагирует на те или иные заявленные нами ходатайства, заявления, жалобы о нарушениях. И они остаются фактически без рассмотрения. И в этом смысле политически мотивированные дела они всегда дают зеленый свет следователям для того, чтобы довести дело до суда вопреки каким-либо нарушениям», — отметил адвокат.

По словам К.Ахильгова, во время суда судья мягче относился к требованиям защиты, но по словам адвоката, закрытое заседание было необоснованным.

«Что касается суда, то судья уже мягко, если можно так сказать, отнесся к требованиям защиты, несмотря на то, что в период предъявления доказательств обвинением и допроса свидетеля обвинения и потерпевших заседание было закрытым. Мы считаем, что это необоснованное закрытие заседания. Когда защита начала предоставлять свои доказательства и допрашивать своих свидетелей, то судья разрешила открыть заседание и сделать его публичным», — сказал он.

Все фигуранты дела обвиняются по части 3 статьи 33, части 2 статьи 318 УК (организация опасного для здоровья насилия в отношении представителей власти). В основу этого обвинения положены события, произошедшие утром 27 марта на митинге в Ингушетии, участники которого требовали отставки республиканского руководства.