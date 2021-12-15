Полицию Нью-Йорка впервые возглавит женщина

На эту должность назначена афроамериканка Кичант Сьюэлл. До этого она в течение 23 лет служила в полицейском управлении Нассау, она работала в отделах по борьбе с наркотиками и в качестве посредника по переговорам с террористами.
2021-12-15T09:34:00+03:00
2021-12-15T09:42:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:34, 15 декабря 2021
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