Помощник госсекретаря США Карен Донфрид прибыла в здание российского МИДа на встречу с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, — сообщает корреспондент ТАСС. Ожидается, что на встрече будет обсуждаться ситуация на Украине и вокруг нее.