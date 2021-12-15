Помощник госсекретаря США Карен Донфрид прибыла в здание российского МИДа на встречу с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, — сообщает корреспондент ТАСС. Ожидается, что на встрече будет обсуждаться ситуация на Украине и вокруг нее.
2021-12-15T09:32:31+03:00
2021-12-15T09:47:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2951976-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3582460.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:32, 15 декабря 2021
Загрузка комментариев...