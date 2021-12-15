Следственный комитет подтвердил информацию о задержании основного владельца кемеровской шахты Листвяжная крупного бизнесмена Михаила Федяева в рамках расследования дела о взрыве на шахте, в результате которого погибли 46 шахтеров и пятеро горноспасателей.

Ранее Федяев сообщил президенту, что не знал о нарушениях на Листвяжной, но готов понести наказание за гибель людей.

