Генпрокурор Вашингтона подал иск с требованием возмещения ущерба в связи с беспорядками и захватом Капитолия

Генпрокурор американской столицы Вашингтона подал иск к двум ультраправым экстремистским группировкам с требованием возмещения ущерба, который город понес в связи с беспорядками и насильственным захватом Капитолия 6 января.

Генпрокурор Вашингтона, Округа Колумбия, Карл Рейсин подал иск к группировкам The OathKeepers (держатели клятвы) и Proud Boys (Гордые Парни), а также к их лидерам и почти 30-ти участникам. В иске, поданном в федеральный суд, власти Вашингтона утверждают, что Proud Boys (к ним Дональд Трамп обратился во время президентских дебатов и попросил «приготовиться») и Oathkeeprs вступили в сговор против Округа Колумбия, его правоохранительных органов и жителей с тем, что «чтобы составить план, предать его огласке, нанять людей и профинансировать спланированную атаку на Капитолий». Действия ответчиков названы скоординированным актом внутреннего терроризма.

Два подобных иска ранее уже были поданы к экстремистским группировкам — от имени председателя комитета нацбезопасности Палаты представителей конгрессмена-демократа Бенни Томпсона и группы полицейских, сражавшихся против захватчиков Капитолия. Но иск генпрокурора Вашингтона является первой попыткой органа государственной власти призвать к ответственности участников насильственных беспорядков 6 января. Ответчик требует, чтобы размер компенсации убытков был определен в суде, но речь идет о миллионах долларов. «Если получится их обанкротить, это будет хороший день. Если ненависть будет устранена, это будет хороший день», заявил генпрокурор Вашингтона.

В ноябре американский суд присудил 26 млн долларов компенсации по иску против лидеров ультраправых экстремистов, устроивших беспорядки во время ралли «Объединяй правых» в Шарлоттсвиле в 2017 году.