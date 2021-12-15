Сегодня в Страсбурге будет вручена премия Сахарова «За свободу мысли»

В этом году ее присудили политику Алексею Навальному.

Соратник политика Иван Жданов считает это признанием Навального как политика международного уровня, что, впрочем, не повлияет на условия содержания в Покровской колонии.

Награду получит дочь Навального, Даша.

Между тем глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин считает, что Запад уже ищет замену Навальному в качестве символа российского протестного движения, — об этом он сказал в интервью газете Аргументы и факты. Как выразился Нарышкин, операция с Навальным в роли сакральной жертвы не удалась.

