Задержан владелец шахты «Листвяжная», где в результате взрыва скончались более 50 человек

Михаил Федяев является крупным предпринимателем. Он владеет «Сибирским деловым союзом» и рядом предприятий, входящих в его состав. Состояние Федяева не раз отмечалось в рейтингах журнала «Форбс». Два года назад издание включило его в рейтинг «200 богатейших людей России» с состоянием в 600 миллионов долларов.

Помимо этого, Федяев состоит в партии «Единая Россия», равно как и его старший сын – Павел Федяев, в 25 лет он вошел в состав партии, а уже к 30 был избран в Государственную думу от единороссов, и до сих пор остается там в должности зампреда комитета по транспорту и строительству.

После взрыва на шахте «Листвяжная» Михаил Федяев принимал участие в совещании с российским президентом. Владимир Путин задал владельцу несколько вопросов.

В ответ на это Федяев заверил, что сожалеет о случившемся, но руководство шахты никогда не экономило на обслуживании объекта. Он также утверждал, что готов понести наказание.

Михаил Федяев неоднократно удостаивался наград Кемеровской области. Среди них — медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» трех степеней и золотой знак «Шахтерская доблесть».