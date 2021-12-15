Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление о возбуждении дела против бывшей судьи Елены Хахалевой

Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрит представление Следственного комитета о возбуждении дела против бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой — ее подозревают в мошенничестве и служебном подлоге.

Летом прошлого года Хахалева была лишена статуса судьи за многочисленные прогулы. В 2017 году она оказалась в центре скандала после свадьбы дочери, где гостей развлекали Вера Брежнева. Николай Басков и Валерий Меладзе. По официальным данным, доход судьи краевого суда в 2016 году составил чуть более 2,5 миллионов рублей, — сообщает ТАСС.