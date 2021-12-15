Эффективность вакцины Pfizer от заражения штаммом омикрон только 33%

При этом вакцина на 70% защищает от тяжелого лечения болезни, — сообщает Reuters со ссылкой на результаты исследования, проведенного в ЮАР. Агентство отмечает, что результаты исследования следует считать предварительными.

Ранее компания Pfizer признала, что двух доз вакцины недостаточно для надежной защиты от омикрона, но дополнительная бустерная доза позволяет нейтрализовать вирус.