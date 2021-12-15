При этом вакцина на 70% защищает от тяжелого лечения болезни, — сообщает Reuters со ссылкой на результаты исследования, проведенного в ЮАР. Агентство отмечает, что результаты исследования следует считать предварительными.
Ранее компания Pfizer признала, что двух доз вакцины недостаточно для надежной защиты от омикрона, но дополнительная бустерная доза позволяет нейтрализовать вирус.
Эффективность вакцины Pfizer от заражения штаммом омикрон только 33%
При этом вакцина на 70% защищает от тяжелого лечения болезни, — сообщает Reuters со ссылкой на результаты исследования, проведенного в ЮАР. Агентство отмечает, что результаты исследования следует считать предварительными.