Следственный комитет сообщил о задержании собственника кемеровской шахты «Листвяжная» Михаила Федяева, а также генерального директора холдинга СДС-Уголь Геннадия Алексеева. Технического директора Антона Якутова и главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова. Им предъявлено обвинение в нарушении требований правил безопасности и злоупотреблении полномочиями, что повлекло тяжкие последствия.

Стоит напомнить, что 2 декабря и Федяев и Алексеев участвовали в совещании с президентом и заявили, что готовы понести наказание за взрыв на шахте «Листвяжная». Отвечая на вопрос Путина о том, следит ли собственник за безопасностью или только считает деньги, Федяев сказал, что не знал о нарушениях на «Листвяжной».

Михаил Федяев входит в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии журнала Форбс. В 2019 году его состояние оценивалось в 600 миллионов долларов.