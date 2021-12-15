Кубок Первого канала откроется матчем сборных России и Канады

Канада добавилась к обычному квартету участников Еврохоккейтура из-за приближающейся Олимпиады. Пока вопрос об участии игроков из клубов НХЛ окончательно не решен, собран резервный состав, в который вошли канадцы, выступающие в континентальной хоккейной лиге и чемпионате Германии. Впрочем, этот вариант держат в уме и в других странах и в экспериментальных сочетаниях предстанут и остальные команды, в том числе сборная России, которой 4 года назад на Олимпиаде в Пхенчхане удалось завоевать золото именно европейским составом.

Шведские тренеры тоже максимально задействовали игроков из КХЛ, Что же касается Евротура, то российская команда после первого этапа, Кубка Карьялы занимает третье место с одной победой и двумя поражениями.

Хоккейный турнир национальных сборных на Кубок Первого канала продлится до 19 декабря.