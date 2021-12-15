Палата представителей США единогласно принял закон, запрещающий импорт товаров из китайской провинции Синцзянь в связи с массовыми нарушениями прав человека в регионе — Администрация Джо Байдена признает действия китайских властей в отношении уйгуров геноцидом.

Закон, который Палата Представителей единогласно приняла во вторник, запрещает весь импорт из Синьцзяна, если правительство США не определит с «четкими и убедительными доказательствами», что продукция была изготовлены без использования принудительного труда. Этот закон является компромиссным вариантом, согласованным в Конгрессе заранее, и Сенат, как ожидается, примет его уже сегодня и сразу же отправит его на подписание президенту США Джо Байдену — Белый дом ранее инициативу полностью поддержал.

Закон о запрете импорта из Синьцзяна устанавливает презумпцию того, что при производстве всех товаров в регионе используется принудительный труд уйгуров и является крупным двухпартийным прорывом в попытке наказать китайские власти за массовые нарушения прав мусульманского меньшинства, которые США признают геноцидом (помимо принудительного труда, это также массовое интернирование и принудительная стерилизация). Крупные американские корпорации, такие как Nike и Coca Cola, лоббировали против принятия закона, опасаясь перебоев в цепочках поставок. На Синьцзян также приходится почти 50% мирового поликремния — сырья, используемого для производства солнечных батарей.

Белый дом подтвердил, что администрация президента США оказывает «техническую помощь» для обеспечения выполнения закона о запрете импорта из Синцзяна и недопущения перебоя в поставк