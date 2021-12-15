В нескольких странах Евросоюза сегодня начинается вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет

Власти Греции свое решение прививать от коронавируса детей младшего возраста объяснили необходимость вакцинировать как можно больше людей, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на греческое правительство. Неутешительная статистика заболеваемости вынуждает искать новые методы борьбы с ковидом. Запись на детскую вакцинацию открыли в конце прошлой недели. С тех пор на процедуру зарегистрировали уже более 28 тысяч несовершеннолетних.

Вакцинация жителей от 5 до 11 лет сегодня стартует и в Испании.

Всего в стране проживает более 3 млн детей такого возраста. Тем временем, по данным СМИ, уже почти 90% испанцев прошли полный цикл вакцинации. Власти Франции тоже с сегодняшнего дня разрешили прививать малолетних. Но получить вакцину смогут не все: пока она предназначена только для детей со слабым здоровьем.

Европейское агентство лекарственных средств в конце ноябре рекомендовало властям союзных государств начать прививать детей от 5 до 11 лет. Тем временем в США малолетних вакцинируют уже более месяца.