Сегодня в Берлине будет объявлен приговор по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили

Убийство гражданина Грузии, этнического чеченца Зелимхана Хангошвили в центре Берлина было совершено в августе 2019 года. Подозреваемый гражданин России был схвачен недалеко от места преступления в районе Тиргартен. Во время следствия речь шла о личности подозреваемого, мотиве и заказчиках преступления. Сразу же после совершения убийства Генеральный прокурор ФРГ сообщил о следе, ведущем в государственные органы Российской Федерации. Различные ведомства ФРГ неоднократно безуспешно обращались в Москву с просьбой о поддержке в ходе расследования. Правительство Германии даже выслало из страны двух сотрудников российского посольства. После этого Владимир Путин назвал Хангошвили «бандитом и убийцей».

Во время следствия было опрошено более 50 свидетелей. По мнению прокуратуры, личность обвиняемого была установлена без сомнения. Речь идет о сотруднике подразделения «Вымпел» Вадиме Николаевиче Красикове, которого следствие связывает с другими убийствами по заданию ФСБ.

Прокуратура затребовала наказание в виде пожизненного лишения свободы. Приговор может привести к напряженности в отношениях между Россией и Германией.