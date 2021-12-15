В Кузбассе задержали владельца шахты «Листвяжная», где в результате взрыва погибли более 50 человек

Председатель совета директоров холдинга «СДС-Уголь» Михаил Федяев был задержан минувшей ночью, сейчас он находится в изоляторе временного содержания, с ним ведутся следственные действия. Вместе с ним оказались также генеральный директор «СДС-Угля», технический директор организации и главный инженер «Листвяжной». По заявлению СК, в зависимости от роли каждого им будет предъявлено обвинение по статье о нарушении требований безопасности и злоупотребление полномочиями.

Накануне в Следственном комитете указали следователям на необходимость изучить роль собственников шахты в трагедии, жертвами которой стали 51 человек.

Ранее было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть. Арестованы директор «Листвяжной», его первый заместитель и начальник участка. По обвинению в халатности также под арестом оказались два сотрудника местного отдела Ростехнадзора. Никто своей вины не признает.

Как ожидается, в ближайшее время следствие будет просить об аресте новых задержанных.