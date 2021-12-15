Куратор мусорной реформы РЭО вложит почти миллиард рублей в комплекс по обработке и утилизации отходов в Туле

Куратор мусорной реформы Российский экологический оператор вложит почти миллиард рублей в комплекс по обработке и утилизации отходов в Туле. Этот завод мощностью 480 тысяч тонн в год строит компания, входящая в группу «Хартия» Игоря Чайки, сына экс-генпрокурора. Общая стоимость проекта составляет 3,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал РБК представитель оператора и подтвердил представитель «Хартии». Госкомпания профинансирует этот проект через облигационный заем с процентной ставкой 3,75% годовых на срок 10 лет.
2021-12-15T07:34:29+03:00
2021-12-15T07:34:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:34, 15 декабря 2021
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