Куратор мусорной реформы РЭО вложит почти миллиард рублей в комплекс по обработке и утилизации отходов в Туле

Куратор мусорной реформы Российский экологический оператор вложит почти миллиард рублей в комплекс по обработке и утилизации отходов в Туле. Этот завод мощностью 480 тысяч тонн в год строит компания, входящая в группу «Хартия» Игоря Чайки, сына экс-генпрокурора. Общая стоимость проекта составляет 3,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал РБК представитель оператора и подтвердил представитель «Хартии». Госкомпания профинансирует этот проект через облигационный заем с процентной ставкой 3,75% годовых на срок 10 лет.