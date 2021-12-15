Церемония вручения премии Сахарова, которую в этом году присудили Навальному, состоится сегодня в Страсбурге

Церемония вручения премии Сахарова «За свободу мысли», которую в этом году присудили Алексею Навальному, состоится сегодня во французском городе Страсбурге. Сам политик не сможет посетить мероприятие, поскольку отбывает наказание в российской колонии. Награду получит его дочь Дарья.

Соратник оппозиционера Иван Жданов считает эту премию доказательством того, что мир внимательно следит за состоянием Навального.

Жданов добавил, что присуждение этой премии подтверждает, что Навальный политик международного уровня с выдающимися заслугами в области защиты прав человека.

