Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпинь проведут переговоры в он-лайн формате

Лидеры намерены обсудить итоги 2021 года через призму отношений двух стран. На сайте Кремля они характеризуются как всеобъемлющее российско-китайское партнерство. Разговор также пойдет о перспективах развития сотрудничества на предстоящий год и главные приоритеты совместных проектов. Кроме того, не останутся без внимания глобальные и региональные проблемы. РИА новости цитируют МИД Китая, который отметил, что встреча «внесет стабильность и позитивную энергию в хаотичную международную обстановку». Предыдущий обмен мнениями между Путиным и Си Цзиньпинем состоялся 28 июня и тоже проходил в он-лайн формате. Главной темой беседы была 20-летняя годовщина договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Очная встреча глав государств может состоятся в феврале будущего года. Владимир Путин намерен посетить церемонию открытия Олимпийских Игр в Пекине.