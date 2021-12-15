Проезд на общественном транспорте Москвы подорожает с начала нового года

Профильный департамент мэрии отмечает рост трат на электроэнергию, топливо, инфраструктуру и комплектующие как на наземном транспорте, так и в метро. Изменения коснутся сразу нескольких тарифов. Разовая поездка по тарифу «Единый» подорожает до 61 рубля. Проезд в наземном транспорте, метро, по московскому центральному кольцу и по центральным диаметрам по «Тройке» вырастет на 4 рубля.

Дороже будут стоить и длинные абонементы на 30 и 90 дней. Для пассажиров, которые пользуются технологией оплаты лицом Face Pay, стоимость проезда останется прежней.

Изменения начнут действовать со 2 января.

С нового года в столице вырастут цены на такси. Об этом уже предупредил крупнейший агрегатор такси «Яндекс».

Стоимость парковки в центре Москвы вновь повысится. С 24 декабря оставить автомобиль на 53 улицах обойдется в 450 рублей за час днем и 200 рублей — ночью.