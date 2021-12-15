В Страсбурге сегодня состоится церемония вручения премии Европарламента имени академика Андрея Сахарова

Её лауреатом в этом году стал оппозиционный политик Алексей Навальный.

Главную правозащитную награду Европейского союза политик Алексей Навальный получил за «свободу мысли». На следующий день после новости о присуждении премии на странице оппозиционера в социальной сети Instagram появилось написанное от первого лица сообщение, в котором автор посвящает свою премию «борцам с коррупцией во всем мире в их любых качествах: от журналистов до адвокатов, от депутатов и до тех, кто выходит на улицу, чтобы поддержать эту борьбу». Это признание приверженности Навального защите демократии в России «ценой больших личных усилий», — комментировал присуждение премии верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. В Совете Федерации России сказали, что им стыдно за европарламентариев. Члены Верхней палаты считают, что вручение премии Навальному девальвирует идею «свободы мысли».

Навальный не сможет присутствовать на церемонии, так как находится в колонии. Он должен выйти на свободу только в 2023 году, однако против него возбуждены еще несколько уголовных дел.