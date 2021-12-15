В Москве со 2 января подорожает проезд в городском общественном транспорте

Об этом сообщил департамент транспорта в своем телеграм-канале. Так, цена разовой поездки по «Единому» билету вырастет на один рубль, по карте «Тройка» — на четыре (до 61 и 46 рублей соответственно). Безлимитные на 30 дней подорожают с 2245 до 2360 рублей, а на 90 дней — с 5430 до 5710 рублей.

Не изменится стоимость проезда по Face Pay, билета на 365 дней и проездного на 3 месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.