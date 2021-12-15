Дочь российского политика Алексея Навального Дарья получит сегодня за своего отца присужденную ему премию Сахарова «За свободу мысли». Вручение состоится на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге. Сам оппозиционер находится в заключении в покровской колонии по делу Ив Роше и не сможет участвовать в церемонии. Как ожидается, там будет присутствовать его ближайший соратник Леонид Волков.