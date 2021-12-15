Дочь российского политика Алексея Навального Дарья получит сегодня за своего отца присужденную ему премию Сахарова «За свободу мысли». Вручение состоится на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге. Сам оппозиционер находится в заключении в покровской колонии по делу Ив Роше и не сможет участвовать в церемонии. Как ожидается, там будет присутствовать его ближайший соратник Леонид Волков.
2021-12-15T06:49:26+03:00
2021-12-15T06:49:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:49, 15 декабря 2021
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