Один из собственников шахты «Листвяжная» в Кузбассе Михаил Федяев задержан

Глава холдинговой компании «Сибирский деловой союз», в составе которой работает шахта, находится в изоляторе временного содержания, сообщают ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

ЧП на шахте произошло 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей. 13 декабря на поверхность подняли последнее тело. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.