Минэнерго не поддержало введение обязательного страхования ущерба, причиненного окружающей среде в результате аварий

Минэнерго не поддержало введение обязательного экологического страхования ущерба, причиненного окружающей среде в результате аварий на опасных объектах. Соответствующая позиция содержится в письме замминистра Павла Сорокина, направленном в Минприроды 18 октября. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на копию документа, которая есть в распоряжении редакции. Подлинность письма и его получение подтвердил представитель Минприроды. Он добавил, что ведомство прорабатывает вопрос целесообразности введения обязательного экострахования с другими профильными федеральными министерствами и службами. Ранее проработать такую идею ведомствам поручила вице-премьер Виктория Абрамченко