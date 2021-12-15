Минэнерго не поддержало введение обязательного страхования ущерба, причиненного окружающей среде в результате аварий

Минэнерго не поддержало введение обязательного экологического страхования ущерба, причиненного окружающей среде в результате аварий на опасных объектах. Соответствующая позиция содержится в письме замминистра Павла Сорокина, направленном в Минприроды 18 октября. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на копию документа, которая есть в распоряжении редакции. Подлинность письма и его получение подтвердил представитель Минприроды. Он добавил, что ведомство прорабатывает вопрос целесообразности введения обязательного экострахования с другими профильными федеральными министерствами и службами. Ранее проработать такую идею ведомствам поручила вице-премьер Виктория Абрамченко
2021-12-15T06:35:50+03:00
2021-12-15T06:35:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:35, 15 декабря 2021
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