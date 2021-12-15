Церемония вручения премии Сахарова, который присудил Европейский парламент Навальному, состоится сегодня в Страсбурге

Церемония вручения премии имени Сахарова, который присудил Европейский парламент политику Алексею Навальному, состоится сегодня в Страсбурге. Награду за него получит дочь Дарья. Она считает, что ее отца незаконно держат в тюрьме.

В церемонии примет участие и соратник Алексея Навального Леонид Волков.