Церемония вручения премии имени Сахарова, который присудил Европейский парламент политику Алексею Навальному, состоится сегодня в Страсбурге. Награду за него получит дочь Дарья. Она считает, что ее отца незаконно держат в тюрьме.
В церемонии примет участие и соратник Алексея Навального Леонид Волков.
Церемония вручения премии Сахарова, который присудил Европейский парламент Навальному, состоится сегодня в Страсбурге
Церемония вручения премии имени Сахарова, который присудил Европейский парламент политику Алексею Навальному, состоится сегодня в Страсбурге. Награду за него получит дочь Дарья. Она считает, что ее отца незаконно держат в тюрьме.