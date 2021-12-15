Число выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире с начала пандемии превысило 270 миллионов

Скончались свыше 5 миллионов 310 тысяч пациентов. Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения. Больше всего случаев заражения зафиксировали в США, Индии и Бразилии. Прививку от коронавируса сделали более 8 миллиардов 200 миллионов человек.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупредил, что новый штамм COVID-19 «Омикрон» распространяется с беспрецедентной скоростью, и, возможно, присутствует уже во многих странах: «Семьдесят семь стран сейчас сообщили о случаях заболевания штаммом «Омикрон», и реальность такова, что он, вероятно, есть в большинстве стран, даже если его еще не обнаружили. «Омикрон распространяется с очень быстрой скоростью, которую мы не видели ни с одним из других штаммов».

Ранее во ВОЗ заявляли, что «Омикрон» может стать доминирующим штаммом в Европе в начале следующего года.