Сегодня может начаться строительство стены на границе Польши с Белоруссией

Как ожидается, заграждение будет полностью готово в первой половине будущего года, сообщили в министерстве внутренних дел Польши. Чтобы выполнить задачу в поставленные сроки, работа будет вестись в три смены круглосуточно. На участок протяженностью 180 километров потратят более 350 миллионов евро.

Причиной же таких решений стал миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей после заявления Александра Лукашенко о прекращении контроля на приграничных территориях. Сразу же после этого в попытках попасть в Евросоюз на границу хлынули беженцы из разных стран. Ежесуточно тысячи нелегалов пытаются силой прорвать границу или проникнуть в страну со стороны Белоруссии.

В середине прошлого месяца Великобритания, США и страны Евросоюза сошлись во мнении, что виноват в сложившейся ситуации Минск, который искусственно создал миграционный кризис. Затем в отношении Белорусских компаний и физических лиц последовали санкции.

Александр Лукашенко уверен, что фактически строительство стены обойдется Польше в более чем три раза дороже, а после завершения так и не будет реально сдерживать мигрантов.