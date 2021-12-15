Суд в Ингушетии сегодня планирует вынести приговор по делу лидеров протеста против изменения границы с Чечней

В Ессентуках огласят приговор Малсагу Ужахову и Бараху Чемурзиеву, которых обвиняют в организации насилия, опасного для жизни и здоровья силовиков. Обвинение требует поместить их в колонию общего режима на срок от 7 до 9 лет, несмотря на то, что в защиту активистов выступает часть правозащитников. В частности, международная организация Amnesty International в начале декабря призвала российские власти отпустить подсудимых на свободу и пересмотреть дела против участников уличных протестов почти 3-летней давности. Тогда в ингушской столице, городе Магасе, прошел многотысячный митинг. Протестующие потребовали отставки главы республики, правительства и местного парламента. Участники акции обвиняют региональные власти в передаче части земли республики соседней Чечне. Утверждается, что соглашение об изменении границы было подписано без обсуждения с населением. Участники акции отказались разойтись, объявив протест бессрочным. На следующий день митинг завершился столкновениями с силовиками и массовыми задержаниями. Несколько десятков человек были доставлены в полицию. Всего фигурантами уголовного дела проходят 6 активистов.

Правозащитный центр «Мемориал*», который российские власти считают иностранным агентом, признал лидеров ингушского протеста политзаключенными.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.