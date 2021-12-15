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06:15, 15 декабря 2021

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление СК на возбуждение дела в отношении судьи Хахалевой

Высшая квалификационная коллегия судей сегодня рассмотрит представление Следственного комитета на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Елены Хахалевой. Несколько лет назад она стала известной, благодаря тому, что устроила свадьбу дочери за два миллиона долларов.

Председатель СК Александр Бастрыкин требует привлечь Хахалеву к ответственности по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. До сегодняшнего дня бывшая судья привлеклась только к дисциплинарной ответственности за то, что во время работы около полугода отсутствовала в суде, хотя продолжала получать зарплату. Также она почти не участвовала в рассмотрении дел два года подряд. Уголовное дело против Хахалевой возбудить можно только по запросу председателя Следственного комитета, так как она может пользоваться своей неприкосновенностью даже после отставки.
Всероссийскую известность судья из Краснодара получила несколько лет назад, после свадьбы своей дочери, на которой присутствовали певцы Николай Басков, Валерий Меладзе и другие звезды российской эстрады. На тот момент, еще будучи действующей судьей, Хахалева объяснила, что свадьбу оплатил ее бывший муж – отец дочери.

Бывшей судье Елене Хахалевой может грозить до 10 лет лишения свободы.


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