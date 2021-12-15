Московские власти до конца года поднимут плату за парковку в центре

На отдельных улицах час стоянки будет стоить 450 рублей.

Тарифную сетку скорректируют ради большего количества свободных парковочных мест. Сейчас Театральная площадь, Большая Никитская, Неглинная и еще полсотни улиц в центре постоянно заставлены машинами, несмотря на существующий тариф в 380 рублей в час.

Жилых домов там практически нет, но много центров притяжения вроде ресторанов, торговых центров, офисов и достопримечательностей. Со следующей недели час парковки там будет стоить уже 450 рублей. В вечернее время и по воскресеньям — в два раза дешевле.

В то же время на ряде улиц плата за стоянку, напротив, станет меньше. Так мэрия планирует перенаправить туда потоки машин и сбалансировать загруженность парковок, сообщает РБК. В целом изменения затронут почти каждую 10 улицу с платной стоянкой.

Столичные власти сообщают об увеличении числа парковок только для местных жителей, где оставить автомобиль нельзя даже за деньги. Сейчас их уже больше тысячи.