Правозащитный проект Gulagu.net анонсировал новые публикации о пытках в российских колониях

Еще один архив информатор вывез во Францию, сообщил телеграм-каналу «Осторожно, новости» основатель проекта Владимир Осечкин. По его словам, на диске — 200 гигабайт видео, которые были сняты с 2016-го по 2019-й год в колониях Забайкалья, Красноярского и Приморского края.

Осечкин сказал, что планирует начать публиковать архив на следующей недели.

В октябре Gulagu.net опубликовал видео с издевательствами и изнасилованиями в Саратовской туберкулезной больнице № 1. После этого было возбуждено несколько уголовных дел, в отставку отправлен глава управления ФСИН Саратовской области. В конце ноября президент Владимир Путин уволил директора ФСИН России Александра Калашникова. Правда сообщалось, что это не связано с информацией о пытках.