Кипр с сегодняшнего дня вводит обязательную сдачу экспресс-тестов на COVID-19 для туристов. Они будут бесплатными при наличии посадочного талона и документа, удостоверяющего личность. Привитые бустерной дозой, проходить тестирование не обязаны, говорится в сообщении министерства туризма Кипра. Таким образом, взрослые россияне, ревакцинированные «Спутником V» освобождены от этой процедуры.

Кроме того, до 31 января доступ к общественным мероприятиям разрешается только для привитых как минимум первой дозой, при наличии отрицательного экспресс— или ПЦР-теста. Также отменяются рождественские мероприятия, организуемые частными компаниями, организациями и ассоциациями в помещениях и под открытым небом.