Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит возможность возбуждения дела в отношении экс-судьи Елены Хахалевой

Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрит сегодня возможность возбуждения уголовного дела в отношении бывшей краснодарской судьи Елены Хахалевой. Ее подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. Представление направил в коллегию председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Летом прошлого года Хахалева была лишена статуса судьи за многочисленные прогулы. Она получила известность в 2017 году после публикации в интернете информации о свадьбе ее дочери за несколько миллионов рублей с участием известных артистов. Кроме того, сообщалось, что ее диплом оказался поддельным.