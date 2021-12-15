Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит возможность возбуждения дела в отношении экс-судьи Елены Хахалевой

Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрит сегодня возможность возбуждения уголовного дела в отношении бывшей краснодарской судьи Елены Хахалевой. Ее подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. Представление направил в коллегию председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Летом прошлого года Хахалева была лишена статуса судьи за многочисленные прогулы. Она получила известность в 2017 году после публикации в интернете информации о свадьбе ее дочери за несколько миллионов рублей с участием известных артистов. Кроме того, сообщалось, что ее диплом оказался поддельным.
2021-12-15T05:17:49+03:00
2021-12-15T05:17:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:17, 15 декабря 2021
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