Иран хочет получить гарантии, что США полностью отменят все санкции в отношении Тегерана и не выйдут вновь из СВПД

Иран хочет получить гарантии того, что США полностью отменят все санкции в отношении Тегерана и не выйдут вновь из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом сообщил постоянный представитель страны при ООН Маджид Тахт-Раванчи. Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о готовности Вашингтона снять с Ирана санкции, которые идут вразрез с СВПД. По ее словам, президент США Джо Байден выразил готовность вернуться к соблюдению условий иранской ядерной сделки при условии, что Иран поступит аналогично.