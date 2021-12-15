Иран хочет получить гарантии, что США полностью отменят все санкции в отношении Тегерана и не выйдут вновь из СВПД

Иран хочет получить гарантии того, что США полностью отменят все санкции в отношении Тегерана и не выйдут вновь из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом сообщил постоянный представитель страны при ООН Маджид Тахт-Раванчи. Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о готовности Вашингтона снять с Ирана санкции, которые идут вразрез с СВПД. По ее словам, президент США Джо Байден выразил готовность вернуться к соблюдению условий иранской ядерной сделки при условии, что Иран поступит аналогично.
2021-12-15T05:16:20+03:00
2021-12-15T05:16:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:16, 15 декабря 2021
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