Помощник госсекретаря США Карен Донфрид встретится с замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком

Помощник госсекретаря США Карен Донфрид встретится сегодня в Москве с замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Как ожидается, они обсудят механизмы дипломатического урегулирования в Донбассе, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, может быть поднят вопрос о параметрах и рамках некой новой структуры с участием США, выработке понимания того какую роль может сыграть в этом вопросе Вашингтон.

Ранее Госдеп США сообщил, что Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря, где обсудит ситуацию на российско-украинской границе и имплементацию минских договоренностей. После этого она проведет в Брюсселе встречи с представителями ЕС и НАТО.